È stata dirottata lungo la costa di Stintino, la nave Athara, della compagnia Tirrenia, che questa mattina a mezzogiorno ha fatto scattare l’operazione di emergenza, coordinata dalla Capitaneria di porto di Porto Torres.

Il traghetto in sosta inoperosa da mercoledì mattina, presso la banchina del molo di Ponente, ha subito lo strappo del cavo di ormeggio di poppa a seguito delle condizioni meteomarine che stanno interessando l’Isola. I venti sostenuti dai quadranti nord-occidentali, con raffiche di forte intensità, oltre i 100 chilometri orari, e il mare agitato, hanno determinato rilevanti sollecitazioni sulla nave ormeggiata, provocando la rottura dei cavi di ormeggio.

Immediatamente attivato il dispositivo di sicurezza portuale, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Porto Torres, sono i sommozzatori e la squadra nautica dei vigili del fuoco, oltre a due rimorchiatori e i piloti del porto, che hanno fornito assistenza tecnica alla nave, assicurando il controllo e prevenendo ulteriori criticità per la nave e le infrastrutture portuali.

Le operazioni si sono svolte in piena sinergia tra i soggetti istituzionali coinvolti e si sono concluse con il ripristino delle condizioni di sicurezza.

In seguito per operare in un’area maggiormente protetta dai venti dominanti, la nave è stata dirottata lungo la costa di Stintino, dove potrà sostare in posizione più ridossata fino a quando le condizioni di sicurezza non consentiranno l’ingresso in porto. Non si registrano feriti né danni a persone. Sono in corso accertamenti tecnici sulle cause dell’evento, finalizzati a garantire il pieno ripristino delle condizioni operative. La Capitaneria continuerà a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteomarine e l’andamento delle operazioni, assicurando la sicurezza della navigazione e delle infrastrutture portuali.

