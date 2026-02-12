Raffiche di maestrale a oltre 100 chilometri orari che imperverseranno fino al tardo pomeriggio. Poi ancora pioggia, con la Protezione civile che ha diramato una nuova allerta per rischio idraulico e idrogeologico per tutta la Sardegna (tranne la Gallura). Il colore è giallo.

Il 2026 ha fatto segnare livelli record per le precipitazioni nell’Isola ma non è finita.

L’ultimo bollettino diramato dagli esperti della centrale di via Biasi, a Cagliari, dice che «un'onda depressionaria di origine atlantica sta attraversando la Sardegna e ha fatto il suo ingresso sul Mar Tirreno. Ad essa è associato un minimo chiuso al suolo sul Mar Ligure che determina forti gradienti barici con venti localmente fino a tempesta sul Mediterraneo centrooccidentale».

L'albero caduto a Sassari (Floris)

In mattinata «si sono registrate sulla Sardegna precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli in particolare sul settore centrale e nord-orientale».

Per il pomeriggio «si prevedono precipitazioni isolate, anche a

carattere di rovescio, con cumulati deboli. Sono quindi possibili criticità geomorfologiche e idrauliche principalmente nei settori centro e nord-occidentali dell’isola. Livelli idrometrici in ascesa nei bacini del Tirso, Temo, Flumini Mannu di Cagliari, Flumendosa».

Il passaggio di una nuova perturbazione è atteso per domani, dopo le 18.

Intanto il vento ha continuato a fare danni in tutta l’Isola. In mattinata sono state interrotte le ricerche dei corpi dei due marinai morti a causa dell’affondamento del perschereccio Luigino a Santa Maria Navarrese.

A Sassari, all’Emicilo, un albero caduto ha ferito lievemente una ragazza. A Usini due alberi sono caduti nei pressi di una scuola ferendo lievemente due ragazzi.

Ad Arzachena un’auto è stata centrata da una pianta caduta sulla provinciale 14. A Porto Torres una nave della Tirrenia ha rotto gli ormeggi e quelle in arrivo sono state dirottate. Altri pesanti disagi si registrano da nord a sud.

Nel pomeriggio, per la presenza di rami sulla carreggiata, è stata chiusa al traffico la strada statale 291 “della Nurra”, ad Alghero. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico in sicurezza. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.

A Villasimius il vento ha sradicato il tetto della scuola: i detriti sono andati contro le finestre dell’edificio che ospita i bambini delle medie. Grande paura in aula. (QUI LA NOTIZIA INTEGRALE)

Enrico Fresu

