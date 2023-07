L’area del teatro civico di Alghero è diventata un immondezzaio e residenti e turisti si lamentano. Un angolo di via Arduino, nel cuore del centro storico, è spesso sporco e pieno di rifiuti. Lo ha fatto notare, anche stamattina, una abitante del quartiere antico che dopo aver scattato delle fotografie, ha subito segnalato il problema all’assessore competente.

Una lettera cortese in cui si fa presente che, se in molte zone del centro storico il servizio porta a porta sta funzionando, ci sono degli angoli, come quello a ridosso del teatro civico, che è regolarmente sudicio. Probabilmente ci sono delle case-vacanza e gli ospiti non conoscono le regole oppure i giorni di soggiorno non coincidono con quelli di raccolta.

«Certo è che lo spettacolo è indegno, non fosse altro perché va in scena al lato del teatro. Forse controlli e multe aiuterebbero? Più passaggi della raccolta? Non ho la risposta, mi sono sentita in dovere di scriverle per segnalarle la situazione», si legge nella lettera firmata.

