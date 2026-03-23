Alghero si apre all’Europa attraverso la scuola e il suo patrimonio enogastronomico. Dal 25 al 27 marzo l’IIS “A. Roth -Piazza Sulis” ospiterà studenti e docenti del Lycée Pierre et Marie Curie di Menton, protagonisti insieme agli alunni dell’indirizzo Alberghiero di un progetto Erasmus+ dedicato alla cultura del cibo e all’identità dei territori. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la docente di francese Paola Cadeddu e la docente di italiano del liceo francese Francine Cappelletti, coinvolgendo le classi prime dell’Ipsar in un’esperienza di scambio linguistico e culturale. Gli studenti algheresi accoglieranno i coetanei francesi partecipando a laboratori di cucina, attività didattiche e momenti formativi anche in lingua inglese. Il progetto, intitolato “Gastronomia e cultura: riflessione sull’impatto dell’alimentazione su territori, società e incroci culturali”, prevede anche la scoperta diretta del territorio. In programma una visita guidata del centro storico di Alghero, curata dagli stessi studenti, e tappe in alcune realtà d’eccellenza come la cantina Sella & Mosca e l’agriturismo Sa Mandra, esempi virtuosi di valorizzazione delle tradizioni locali. Fondamentale il supporto del dirigente scolastico Angelo Parodi e il contributo dei docenti di cucina, in particolare Antonio Deruda e Anna Ricciardi, che accompagneranno i ragazzi in questo percorso di condivisione di saperi e competenze.

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