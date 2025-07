Momenti di panico questo pomeriggio all’Eurospin di via La Marmora, ad Alghero. Una donna in fila alla cassa ha spruzzato una bomboletta di spray urticante tra le persone in fila, provocando una reazione a catena tra i clienti presenti.

Tosse, bruciore agli occhi, irritazioni e confusione generale: la sostanza ha colpito diverse persone in coda.

«Sì, sono stata io, siete troppo vicini», avrebbe detto freddamente la donna alle proteste dei presenti, prima di allontanarsi indisturbata.

Una delle commesse, colta da malore, è stata soccorsa e portata via, mentre il personale del supermercato ha chiuso temporaneamente le porte per contenere la situazione e proteggere i clienti.

Sul posto gli agenti del commissariato che indagano sull’episodio per fare luce sulla dinamica e rintracciare la responsabile.

© Riproduzione riservata