Le novità per la tassa di soggiorno e i nuovi strumenti digitali per la gestione dei marchi Alghero Family, Alghero Pet Friendly e Corallium Rubrum saranno gli argomenti al centro di un incontro in programma giovedì 8 giugno alle 16 a Lo Quarter al quale sono stati invitati gli operatori turistici della città.

Con il progetto denominato Sistema Integrato di Ospitalità, l'Amministrazione comunale è infatti impegnata nello sviluppo di un network attrattivo, secondo un modello di offerta turistica capace di promuovere la qualità e la competitività dei servizi turistici.

Al fine di condividere con tutti gli operatori le novità, le iniziative e gli interventi volti a promuovere l’innovazione dell’offerta turistica cittadina, è stata programmata una riunione presso la sala conferenze al secondo piano de Lo Quarter.



