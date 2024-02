Torna dalla mamma e viene arrestato per aver violato la misura del divieto di avvicinamento.

Ieri ad Alghero il fermo da parte dei carabinieri di un 20enne senza fissa dimora di origine sudamericana che, questa mattina a Sassari, si è presentato in tribunale, scortato dai militari, per la direttissima.

Il giovane era stato denunciato, lo scorso anno, per minacce aggravate e lesioni per avere, in quell’occasione, morso l'orecchio della madre.

Da qui l'allontanamento dalla casa di famiglia fino al ritorno dei giorni scorsi che ha costretto gli uomini dell'Arma all'arresto.

Nel procedimento di oggi la giudice Monia Adami ha disposto per la persona, difesa dall'avvocato Salvatore Castronuovo mentre la pm era Paola Manunza, la convalida dell'arresto e il trasferimento nel carcere sassarese di Bancali.

