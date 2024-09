Terribile tragedia quella accaduta nella tarda serata di mercoledì, ad Alghero, dove un giovane di neanche 16 anni, Cristian Martinez, si è scontrato in scooter contro una Apecar, nella strada buia e a tratti sconnessa che porta a Punta Moro, zona di campagna a nord della città, dove il ragazzo – che frequentava l’istituto d’arte – abitava con la famiglia.

Per motivi ancora da chiarire, il giovane intorno alle 22.30 stava rientrando nella sua casa quando si è sbattuto contro un altro mezzo che viaggiava sulla stessa carreggiata. I due mezzi sono entrati in collisione e lo schianto è stato devastante. Sul posto i carabinieri della compagnia di Alghero e i soccorritori del 118 che hanno tentato di tutto per salvare la vita allo sfortunato ragazzo, purtroppo senza riuscirci.

La notizia dell’incidente e della sua prematura scomparsa ha sconvolto e rattristato l’intera città. Polemiche anche per lo stato in cui versa la strada di Punta Moro, nei pressi del passaggio a livello.

Una arteria buia e stretta, percorsa quotidianamente da tantissimi automobilisti. I carabinieri hanno inviato una indagine per fare luce sulla esatta dinamica.

