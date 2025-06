L’allarme per un ipotetico principio incendio nella torre di controllo dell’aeroporto di Alghero ha costretto lo scalo a sospendere l’attività per circa un’ora.

L’episodio si è verificato intorno alle 23 di ieri, martedì , quando un segnale automatico ha fatto attivare le procedure di sicurezza previste in caso di emergenza, costringendo momentaneamente alla sospensione delle operazioni aeroportuali.

L'aeroporto di Alghero

Ritardi nei voli e disagi per i passeggeri nonostante non siano stati rilevati né fumo né fiamme all’interno della struttura. I vigili del fuoco e il personale tecnico si sono immediatamente attivati per le verifiche del caso, mentre venivano dirottati a Cagliari i voli in arrivo: da Bologna e Madrid.

Atterraggio aereo all'aeroporto di Alghero foto Gloria Calvi 18.10.2023

Per quelle stesse destinazioni i viaggiatori sono potuti ripartire solo dopo l’una di notte. Alla fine sembra che il problema sia nato dal cattivo funzionamento di un ascensore.

