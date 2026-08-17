Nuova spinta agli interventi infrastrutturali della zona sportiva a Maria Pia, ad Alghero. Il programma di rilancio dell’impiantistica e della riqualificazione della zona dedicata allo sport conta ora anche su un passo decisivo nel percorso di crescita disegnato dall’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto. Pronto il progetto di realizzazione dell’illuminazione pubblica nel viale Tramontana, la strada che attraversa la cittadella sportiva congiungendo l’area sportiva del Tennis con la via del Ponente, limitrofa all’impianto di calcio “Pino Cuccureddu”. La Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato nei giorni scorsi, su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’opera che conta su un finanziamento di 125 mila euro di provenienza Ras ( L.R. n. 19/2024). La tempistica va verso la fase esecutiva e all’affidamento dei lavori che dovranno ammodernare in sicurezza ed efficientamento energetico il viale. Saranno installati dei sostegni aventi altezza fuori terra di 6 metri, ognuno dotato di corpo illuminante a led, per congiungere l’illuminazione pubblica attualmente presente nella via del Ponente e via Dell’Ostro. «I progetti e le opere che si susseguono in questo settore sono il segno della forte attenzione che stiamo riponendo al consolidamento della cittadella sportiva, ricreativa e del tempo libero, concentrandoci sulle infrastrutture e sulla accessibilità e fruibilità dell’area», spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. L’impianto sarà costituito da circa 25 nuovi punti luce al fine di rispettare i requisiti illuminotecnici richiesti per la tipologia di traffico della via. «Contiamo di avere antro brevissimo il progetto esecutivo – specifica l’assessore Marinaro – per procedere all’affidamento delle opere che segnano un ulteriore passaggio verso il completo sviluppo della zona». Riqualificazione degli gli impianti sportivi per renderli il più possibile adeguati alle esigenze delle società: il programma dell'Amministrazione segue una linea decisa supportata da consistenti investimenti. «Miglioriamo le infrastrutture e a questo si affianca anche una migliore condizione della fruibilità e sicurezza. Viale Tramontana è la dorsale della zona sportiva, e la sua migliorare sicurezza, l'accessibilità, l'efficienza energetica sono condizioni fondamentali e indispensabili per la ripresa e il rilancio di Maria Pia», aggiunga l'assessore alle Infrastrutture Sportive Enrico Daga.

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