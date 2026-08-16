Approvato dalla giunta a Sassari il progetto di riqualificazione energetica della Palazzina E in via Prati. Stabile di edilizia popolare interessato da un cofinanziamento comunale di 195mila euro a cui l’esecutivo, su istanza di Patrizia Mercuri, assessora alle Politiche della Casa, ha dato il via libera nei giorni scorsi. Mettendo così un punto ai cantieri che hanno riguardato altre quattro palazzine, sulla stessa via di Baddimanna, e 74 appartamenti.

La quinta, l’E, era rimasta fuori, per ragioni economiche, dopo la seconda perizia di variante che aveva reso necessaria, si riporta nella delibera dell’esecutivo, “una radicale riprogettazione della sottostruttura di copertura finalizzata alla stabilità del fabbricato e alla tutela della pubblica incolumità” al termine di alcune indagini strutturali. La prima perizia, avvenuta nel 2024- del 2023 è la consegna dei lavori- aveva riguardato “la sostituzione di materiale isolante delle facciate previsto in progetto esecutivo ai fini della mitigazione del rischio incendio connesso all’utilizzo del materiale stesso”.

Sono 1270 circa gli stabili Erp in carico a Palazzo Ducale e, come riferito in una recente commissione consiliare, l’amministrazione comunale ha attivato una nuova fase con cui vuole superare la logica emergenziale, attivando una suddivisione degli interventi di manutenzione straordinaria articolata su tre comparti territoriali.

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