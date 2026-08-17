Non solo teli, ombrelloni e sdraio, ma anche tende da mare per occupare abusivamente ampi tratti di spiaggia libera.

Succede sull'arenile de Il Gabbiano, a Stintino, dove tutto l'occorrente per una giornata al mare, in perfetto relax e in posizione ideale, viene piantato come segnaposto e lì rimane per giorni, di fatto sottraendo ad altri la libera fruizione della spiaggia. Anche se il mare è di tutti, per molti la regola è che il posto migliore è meglio occuparlo prima degli altri.

E così, all’alba, sulla spiaggia libera il Gabbiano possiamo notare uno dei casi più emblematici. Compaiono ombrelloni, sdraio, asciugamani e lettini, anche se il proprietario non c’è. Ha già lasciato tutto pronto: da quasi un mese arriva comodamente intorno alle 11.30 e poi va via nel pomeriggio, lasciando una sorta di “segnaposto” in attesa di tornare l'indomani con familiari e amici. Qualcuno addirittura copre le sdraio con un telo, per evitare il troppo calore. Non è soltanto una questione di inciviltà.

Ombrelloni segnaposto a Stintino (foto concessa)

Quando l’attrezzatura viene lasciata sulla battigia o nelle fasce che devono rimanere libere, il problema diventa anche quello del rispetto delle regole sul demanio marittimo. Nel caso del Gabbiano i cafoni da spiaggia e i furbetti dell’ombrellone si moltiplicano: se ne possono contare una decina. Una occupazione abusiva denunciata da chi si reca la mattina e si trova ad affrontare la solita situazione di illegalità, con spazi sottratti senza autorizzazione.

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