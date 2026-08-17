L’amministrazione comunale di Valledoria accelera sulle procedure in grado di rendere definitivamente efficaci i tre strumenti urbanistici della città,- Piano urbanistico, Piano dei litorali e Piano particolareggiato del centro matrice- nel rispetto delle disposizioni normative, delle prescrizioni regionali e delle esigenze di corretta pianificazione del territorio. L’obiettivo è fornire un’informazione puntuale e comprensibile, distinguendo ciò che è stato approvato da ciò che è già effettivamente vigente e chiarendo quali adempimenti restano ancora da completare per il Puc, il Pul e il Piano particolareggiato del Centro Matrice. Alla data odierna, i procedimenti relativi a tali strumentisitrovano in fasi differenti e richiedono ancora alcuni adempimenti prima della loro definitiva entrata in vigore. Il Piano urbanistico comunale è stato approvato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 21 marzo 2026 e successivamente trasmesso alla Regione Sardegna per la verifica di coerenza. Il Puc è stato dichiarato coerente, ma condizionatamente al recepimento di importanti prescrizioni. La verifica regionale, pertanto, non conclude ancora il procedimento. Il Comune dovrà adeguare gli elaborati del Piano alle prescrizioni regionali; trasmettere nuovamente gli elaborati modificati alla Regione; attendere la verifica dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni; chiarire con i competenti uffici regionali l’eventuale necessità di un ulteriore passaggio in Consiglio comunale; procedere agli adempimenti indispensabili per la pubblicazione sul Buras per la definitiva vigenza del Puc.

L’Amministrazione ha pertanto richiesto una proroga e prosegue il confronto con i tecnici e con gli uffici competenti per completare il procedimento nel più breve tempo possibile. Fino alla conclusione di tali adempimenti e alla pubblicazione sul Buras il nuovo Puc non è ancora vigente e le sue nuove previsioni urbanistiche non sono applicabili. Il Pian di utilizzo dei litorali è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 21 marzo 2026 ma non è stato pubblicato sul Buras, quindi non è operativo. La pubblicazione costituisce il passaggio necessario per l’effettiva entrata in vigore dello strumento. L’Amministrazione e gli uffici comunali stanno verificando gli adempimenti ancora necessari per consentirne la pubblicazione e la conseguente entrata in vigore nelle vie brevi. Il Piano particolareggiato del Centro Matrice è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6 marzo 2023 e approvato con deliberazione n. 8 del 21 marzo 2026. A seguito della trasmissione degli elaborati aggiornati, il Servizio regionale Tutela del paesaggio ha riconosciuto il recepimento di una parte delle precedenti osservazioni, ma ha individuato alcune criticità che dovranno ancora essere superate.

In particolare, sono stati richiesti ulteriori adeguamenti riguardanti gli elaborati relativi alla geografia dei luoghi; l’individuazione e la disciplina dei lotti liberi; alcune incongruenze tra le Norme tecniche di attuazione e gli abachi; la dimostrazione del rispetto dell’indice medio di zona previsto dal cosiddetto “Decreto Floris”. Su quest’ultimo aspetto, la Regione ha evidenziato la necessità di verificare che le previsioni del Piano non consentano ampliamenti volumetrici superiori ai limiti ammessi. La nota regionale stabilisce che il Piano, una volta aggiornato, dovrà essere nuovamente adottato in via definitiva dal Consiglio comunale e ritrasmesso alla Regione ai fini dell’approvazione paesaggistica. Il Piano particolareggiato del Centro Matrice, pertanto, non è ancora efficace e necessita di ulteriori adeguamenti tecnici e di un nuovo passaggio consiliare.

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