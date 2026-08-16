Questa mattina ad Ozieri si è tenuta la cerimonia di commemorazione del sacrificio dei carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau, entrambi insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare, caduti il 16 agosto del 1995 in uno scontro a fuoco con una banda di criminali mentre tentavano di sventare un assalto a un furgone portavalori.

In località Perde Sèmene, alla presenza dei familiari dei due carabinieri, del vice sindaco di Ozieri, Margherita Molino, del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Antonio Maione, di autorità civili, militari e religiose, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra Militari, sono stati resi gli onori alle 2 lapidi poste in memoria della Strage di Chilivani, azione criminale a seguito della quale rimase ucciso l’appuntato Ciriaco Carru, originario di Bitti, e il carabiniere scelto Walter Frau, originario di Ossi e cresciuto a Porto Torres, entrambi in servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Ozieri.

In particolare, nel corso di una breve cerimonia, sono state deposte due composizioni floreali commemorative presso le targhe che ricordano il sacrificio dei due coraggiosi carabinieri e il colonnello Antonio Maione ha voluto ricordare l’importanza di onorare la memoria, il coraggio e il senso del dovere dei due eroici militari, esprimendo la più sentita vicinanza ai loro familiari.

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