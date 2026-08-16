La città di Alghero, dopo i festeggiamenti nella notte di Ferragosto, si è trovata costretta a fare i conti con gravi episodi di inciviltà. Alcune spiagge sono state trasformate in vere discariche, distese di rifiuti sono stati abbandonati nella sabbia lungo gli arenili.

Da questa mattina gli operatori del Servizio Ambiente era al lavoro per restituire decoro al litorale. Ieri sera Alghero aveva accolto migliaia di persone che hanno animato la città antica e il lungomare per festeggiare il Ferragosto e assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico.

«È giusto fare festa e divertirsi, ma nulla può giustificare comportamenti irrispettosi e offensivi nei confronti del nostro territorio e di chi lo abita», ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto che segnala anche i danneggiamenti alla staccionata di Maria Pia. «Il rispetto degli spazi comuni passa prima di tutto dalla responsabilità individuale. Da parte nostra continueremo a lavorare sulla prevenzione e a promuovere comportamenti corretti e virtuosi, - sottolinea il primo cittadino - partendo soprattutto dai più piccoli e dall’educazione al rispetto dell’ambiente, che è la casa di tutti».

Il sindaco ha ringraziato la Polizia Locale, i Barracelli, rimasti in servizio fino alle 3 e di nuovo attivi dal mattino presto con un importante presidio sulle spiagge, oltre a tutte le Forze dell’Ordine, per lo straordinario lavoro svolto durante una serata particolarmente impegnativa. Grazie anche al Servizio Ambiente e agli operatori, al lavoro fin dalle prime ore del mattino in città e sulle spiagge per ripristinare pulizia e decoro.

«Grazie alle cittadine e ai cittadini che questa mattina, spontaneamente, si sono messi a raccogliere i rifiuti lasciati sulla spiaggia da altri», conclude Cacciotto «Sono proprio questi ultimi gesti a ricordarci che la cura di Alghero è una responsabilità collettiva».

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