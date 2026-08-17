Tenta di entrare in casa dell'ex smontando la cornice della porta con il trapano. È successo ieri sera in una casa a Sennori e la donna, che abita nello stesso stabile dell'uomo, ha chiamato i carabinieri subito intervenuti sul posto.

Il 49enne del paese, in stato di alterazione, è stato trovato dai militari dell'Arma con il trapano in mano e ha proferito nei loro confronti diverse minacce. Le forze dell'ordine non hanno potuto far altro che bloccarlo e condurlo in carcere a Bancali. Stamattina l'indagato, difeso dall'avvocato Gabriele Sechi, ha presenziato all'udienza di convalida dove doveva rispondere dei reati di violazione di domicilio, porto d'arma, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

La pm Maria Paola Asara ha chiesto per il 49enne il divieto di dimora in paese mentre la giudice Marta Guadalupi ha disposto la convalida dell'arresto e il divieto di avvicinamento a mille metri dalla persona offesa oltre al braccialetto elettronico.



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