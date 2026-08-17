Al Teatro Astra di Sassari "C'era una volta un burattino"Nuovo spettacolo per la VII edizione del Teatro dei Piccoli
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Prosegue giovedì 20 agosto alle 20 la settima edizione de "Il Teatro dei Piccoli", la rassegna estiva dedicata all'infanzia e alle famiglie organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro. Al Teatro Astra di Sassari sarà rappresentato "C’era una volta un burattino", con Daniela Cossu e Sara Giordanelli per la regia di Pier Paolo Conconi. Pupazzi e costumi sono di Luisella Conti.
Nello spettacolo, pensato per i bambini dai 4 anni e per le loro famiglie, il pubblico viene accompagnato in un viaggio alla scoperta della fiaba di Pinocchio, attraverso i suoi incontri, le sue avventure, le sue paure, le sue scoperte e i suoi tanti, incredibili colpi di scena. A guidare questo viaggio ci sono due compagni d’eccezione: la Fata Turchina e il Grillo Parlante, figure che da sempre abitano l’immaginario di Pinocchio e che, in questa versione, diventano vere e proprie guide all’interno della storia. Saranno loro a condurre grandi e piccoli tra i momenti più significativi della celebre fiaba.
Attraverso il gioco, la narrazione e il rapporto diretto con il pubblico, i bambini potranno entrare nel mondo di Pinocchio e seguirlo nelle sue peripezie: dalla nascita nella bottega di Geppetto agli incontri con personaggi curiosi e sorprendenti, dalle tentazioni che lo allontanano dalla strada di casa fino alle esperienze che lo porteranno, passo dopo passo, a crescere e a conoscere meglio se stesso. Pinocchio è un personaggio che non smette mai di parlare ai bambini. È curioso, impulsivo, ingenuo, combina guai, si lascia incantare dalle promesse più strane e spesso sceglie la strada più difficile. Ma proprio attraverso i suoi errori, le sue fughe e le sue avventure impara a conoscere il mondo. E ogni bambino può riconoscersi, almeno un po’, in quel burattino che vuole scoprire tutto, che non riesce a stare fermo e che ha sempre una nuova domanda da fare.