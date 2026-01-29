Momenti di paura e panico questa sera alla Conad City di via Berlinguer, nel quartiere della Cunetta, dove un uomo ha messo a segno una rapina poco prima della chiusura. Erano circa le 20.45 quando il malvivente è entrato nel supermercato, ha minacciato la cassiera con una pistola e si è impossessato dell’incasso, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Nel punto vendita a quell’ora si trovavano ancora alcuni clienti, intenti a fare la spesa negli ultimi minuti prima della chiusura fissata per le 21.

La situazione ha generato forte agitazione tra i presenti, anche se nessuno è rimasto ferito. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. I carabinieri si sono messi sulle tracce del responsabile che avrebbe le ore contate.

I militari avrebbero raccolto diversi elementi utili alle indagini, anche attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’episodio riporta alla memoria un precedente inquietante: una rapina con modalità del tutto analoghe era già avvenuta nel 2016, proprio nella stessa Conad City di via Berlinguer, alimentando interrogativi sulla sicurezza del quartiere e sulla possibile reiterazione di schemi criminali già collaudati.

