Potrebbe essere di origine dolosa il principio di incendio che ha danneggiato il bar esterno del ristorante Fogo Churrascaria, nella struttura Maden Events, questa mattina all’alba.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni, consentendo alle tre attività presenti all’interno della struttura di riprendere regolarmente la propria operatività nel corso della stessa giornata.

Lo fa sapere la società di gestione, Nevero Srl, che ha già riattivato le attività di ristorazione e bar pronta ad accogliere i clienti. Intanto gli agenti della polizia stanno indagando per capire come è stato innescato il rogo che ha attaccato la veranda della struttura.

© Riproduzione riservata