Attimi di apprensione questa mattina ad Alghero, dove intorno alle 5:30 un principio di incendio ha interessato un locale pubblico della cittadina catalana: la discoteca Maden, lungo la vicinale Scala Mala.

A intervenire sul posto è stata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, riuscendo a circoscrivere rapidamente le fiamme e a evitare che si propagassero all’interno della struttura.

Il rogo ha lambito soltanto una parte dell’arredamento esterno, in una veranda, limitando i danni. La sala operativa di Sassari ha comunque disposto l’invio di un secondo mezzo di supporto, per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e sono al vaglio sia dei tecnici dei vigili del fuoco sia degli agenti della polizia, intervenuti per gli accertamenti di rito. Fortunatamente, non si registrano feriti.

© Riproduzione riservata