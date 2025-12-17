Una spruzzata di swing sui brani natalizi. Venerdì alle 18.30 la Biblioteca francescana del convento di Santa Maria di Betlem ospita “Christmas Jazz Songs – Lights Concert”, con la voce intensa e versatile di Denise Gueye, accompagnata dal suo quartetto. Il concerto è gratuito.

Il quartetto è formato da Simone Faedda alla chitarra, Francesco Lento alla tromba, Marco Occhioni al contrabbasso e Bruno Brozzu alla batteria.

Le canzoni di Natale saranno riproposte con arrangiamenti originali capaci di fondere eleganza, calore e suggestioni festive. L’atmosfera sarà impreziosita da numerose candele che illumineranno gli spazi della Biblioteca, trasformandola in un luogo intimo e poetico, ideale per vivere pienamente la magia del Natale.

L'evento è inserito nel cartellone della rassegna “Armonie di Natale 2025” organizzata dall’associazione culturale Contrapunctum ETS.

