Per “Armonie di Natale” ecco “Christmas Jazz Songs – Lights Concert”La Biblioteca di Santa Maria di Betlem a Sassari ospita Denis Gueye col suo quartetto
Una spruzzata di swing sui brani natalizi. Venerdì alle 18.30 la Biblioteca francescana del convento di Santa Maria di Betlem ospita “Christmas Jazz Songs – Lights Concert”, con la voce intensa e versatile di Denise Gueye, accompagnata dal suo quartetto. Il concerto è gratuito.
Il quartetto è formato da Simone Faedda alla chitarra, Francesco Lento alla tromba, Marco Occhioni al contrabbasso e Bruno Brozzu alla batteria.
Le canzoni di Natale saranno riproposte con arrangiamenti originali capaci di fondere eleganza, calore e suggestioni festive. L’atmosfera sarà impreziosita da numerose candele che illumineranno gli spazi della Biblioteca, trasformandola in un luogo intimo e poetico, ideale per vivere pienamente la magia del Natale.
L'evento è inserito nel cartellone della rassegna “Armonie di Natale 2025” organizzata dall’associazione culturale Contrapunctum ETS.