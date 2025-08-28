Polemiche attorno alla Società in house di Alghero. Alcuni dipendenti addetti alla sosta avrebbero denunciato di aver ricevuto “anomale richieste” per firmare dimissioni volontarie, con la prospettiva di una futura riassunzione tramite una società interinale. Lo denuncia il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, annunciando una interrogazione in Consiglio.

«Se questa ricostruzione fosse vera – attacca Pais – ci troveremmo davanti a un fatto gravissimo. Mi auguro che i lavoratori abbiano frainteso, perché un’operazione simile sarebbe un modo illegittimo di aggirare la legge e priverebbe i dipendenti delle tutele fondamentali, a partire dagli ammortizzatori sociali come la Naspi. E soprattutto: chi garantisce loro la riassunzione?».

La vicenda riguarderebbe in particolare gli addetti alla sosta, lavoratori che da oltre tre anni assicurano un servizio ritenuto essenziale in città. «Ho raccolto la loro disperazione e il loro grido d’aiuto – sottolinea Pais – e non possiamo permettere che rimanga inascoltato. Serve chiarezza immediata e la tutela di tutti i posti di lavoro, soprattutto quelli legati a mansioni più umili ma indispensabili, che coinvolgono famiglie algheresi».

