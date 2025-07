Non solo Costa Smeralda. In questi giorni, l’aeroporto di Alghero registra un’affluenza record di jet privati provenienti da ogni angolo del mondo: un piazzale affollato come mai prima, che ospita velivoli di imprenditori, magnati e personalità di spicco del panorama internazionale. Tra questi, anche un gigante dei cieli come l’Airbus 340-500, a conferma del crescente peso strategico dello scalo algherese nella stagione estiva di alta gamma. Lo fa sapere Michele Pais, capogruppo della Lega.

«Un segnale incoraggiante –dice – che dimostra come il nostro aeroporto stia diventando un punto di riferimento per il turismo di lusso». Ma l’ex presidente del Consiglio regionale lancia un appello: «Non possiamo limitarci a essere un semplice parcheggio di lusso o una struttura di transito per jet ed equipaggi. Dobbiamo fare in modo che Alghero diventi una vera destinazione, un luogo in cui restare, non solo atterrare».

Pais pensa al potenziamento dell’aeroporto e allo sviluppo della nautica. «Proprio in queste ore – sottolinea Pais – si apprende che nelle acque della Sardegna, al largo della Costa Smeralda, sono in corso colloqui riservati tra rappresentanti di Stati Uniti, Israele e Qatar, per negoziare una possibile tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Un segnale potentissimo: la Sardegna oggi viene percepita come luogo ideale non solo per il turismo esclusivo, ma anche per la diplomazia internazionale. Una terra riservata, sicura e di straordinaria bellezza».





