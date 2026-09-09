Oltre 1,3 milioni di euro per migliorare l’accesso all’aeroporto di Alghero e riqualificare il percorso che conduce allo scalo. Ammonta esattamente a 1 milione 333 mila 333,33 euro la quota destinata alla città nell’ambito di “Le Porte della Sardegna”, il programma regionale finanziato con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto questa mattina a Cagliari dall’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e dai sindaci dei dieci Comuni coinvolti: Alghero, Cagliari, Elmas, Golfo Aranci, Olbia, Oristano, Porto Torres, Santa Giusta, Santa Teresa Gallura e Tortolì.

Il programma mette complessivamente a disposizione 12 milioni di euro per rendere più qualificati, dal punto di vista urbano, paesaggistico e funzionale, i principali punti di ingresso nell’Isola. Gli interventi potranno interessare verde e paesaggio, illuminazione, cartellonistica, arredo urbano, viabilità, percorsi di accesso e aree di sosta. Per Alghero il primo progetto punta soprattutto a rendere più sicuro e decoroso l’accesso all’aeroporto.

«Abbiamo presentato un progetto che prevede attraversamenti protetti, illuminazione dedicata, interventi di moderazione del traffico e una migliore accessibilità allo scalo», spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. L’obiettivo è intervenire sul percorso dalla rotatoria di Ungias-Galanté fino a quella di via Don Minzoni, anche se la presenza di diversi enti competenti sulla viabilità, tra cui Anas e Città Metropolitana, richiederà un lavoro coordinato. «Già nell’immediato», sottolinea Cacciotto, «riteniamo possibile apportare alcuni miglioramenti nella parte di competenza comunale, così da dare maggiore qualità e dignità all’accesso a una delle principali porte d’ingresso della nostra città».





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