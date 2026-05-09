A volte ritornano. Per fortuna ritornano perché già due anni fa il pubblico sassarese aveva apprezzato le qualità del pianista Jean-François Antonioli. Il 13 maggio il pianista svizzero sarà protagonista in Sala Sassu alle 19 del concerto gratuito per i “Mercoledì del Conservatorio”.

Il programma della serata attraverserà alcune delle pagine più significative del repertorio tra classicismo, romanticismo e Novecento. Il concerto si aprirà con l’Adagio in si minore KV 540 di Wolfgang Amadeus Mozart, per proseguire con due celebri composizioni di Fryderyk Chopin, la Barcarola in fa diesis maggiore op. 60 e la Berceuse in re bemolle maggiore op. 57.

A seguire, il pubblico potrà ascoltare i Tre Sonetti del Petrarca S 270 di Franz Liszt e Hommage à Rameau, tratto da Images vol. I di Claude Debussy. La serata si concluderà con la Sonata di Henri Dutilleux.

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