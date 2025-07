È ufficialmente attivo il nuovo servizio di biciclette e monopattini elettrici in sharing, promosso dal Comune di Alghero in collaborazione con Ridemovi, leader europeo nella mobilità condivisa.

Il servizio è rivolto a residenti, turisti e visitatori ed è pensato per offrire un’alternativa pratica e green per gli spostamenti urbani. Si inserisce pienamente nella strategia dell’Amministrazione Cacciotto per una mobilità urbana più sicura, inclusiva e al passo con i tempi.

«La nostra Amministrazione crede fortemente in una mobilità sostenibile e a misura di cittadino – ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto –. Con il nuovo servizio di sharing promuoviamo una cultura urbana più attenta all’ambiente, valorizzando il territorio e migliorando la qualità della vita. È una scelta che guarda al futuro e sposa in pieno la nostra visione di città: una vera e propria sfida culturale che richiede l’impegno di tutti, istituzioni e cittadini».

Grande attenzione è stata posta anche su sicurezza e inclusività. Le e-bike saranno dotate di seggiolino omologato per il trasporto dei bambini e i monopattini elettrici verranno forniti di casco.

«L’attivazione di un sistema efficiente di micromobilità in sharing è uno dei tasselli del più ampio processo di riorganizzazione della mobilità cittadina – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Sostenibile Roberto Corbia –. Vogliamo promuovere modalità più sostenibili per muoversi, ridurre il traffico veicolare e rendere Alghero una città più vivibile e moderna. Offrire ai cittadini e ai turisti un’alternativa concreta è fondamentale per raggiungere questo obiettivo».

Per celebrare il lancio, Ridemovi regala due corse gratuite da 15 minuti ciascuna.

