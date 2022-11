Si sono persi sul Monte Murone, alle spalle del villaggio Palmavera, fuori dai sentieri in terra battuta segnati dal Parco, in mezzo ai rovi e alle macchie di ginestra, dove non ci sono più segnali e le mappe non servono a niente.

Ad Alghero momenti di paura per due escursionisti che non riuscivano a trovare la strada per rientrare sul sentiero principale. Con il cellulare hanno lanciato una richiesta di aiuto, riuscendo a fornire le coordinate per essere rintracciati.

Ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero a recuperarli, intorno alle 13, con un elicottero.

La zona è impervia e per i soccorsi era impossibile arrivare via terra.

I due escursionisti sono stati tratti in salvo. Stanno bene, a parte alcuni graffi dovuti al continuo passaggio in mezzo ai rovi.

