Litiga con la fidanzata e mette a soqquadro l’appartamento.

La notte scorsa in una frazione di Alghero sono dovuti intervenire i carabinieri in seguito a una segnalazione. E una volta arrivati sul posto i militari hanno trovato la casa dei conviventi messa sottosopra, tra mobilio danneggiato, un lampadario rotto, del vetro per terra e altri oggetti spaccati nelle stanze.

L’uomo, alla presenza dei militari, ha rivolto ingiurie alla compagna che, in seguito, ha sporto querela sostenendo che i comportamenti vessatori duravano da tempo.

L’indagato è finito in arresto in flagranza di reato e condotto per la direttissima, stamattina in tribunale a Sassari, accusato di maltrattamenti.

Il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere ma il giudice Paolo Bulla ha disposto per il 31enne, difeso dall’avvocata Elisabetta Udassi, il divieto di avvicinamento alla parte offesa per una distanza non inferiore a 500 metri.

