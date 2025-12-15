Lo sci è la sua passione e da 40 anni organizza gare riservate agli atleti master, ma nei primi anni del Duemila il bergamasco Guido Vaini ha preso residenza a Stintino. Dalla neve al sole e al mare: «Qui in Sardegna nascono quasi tutti i progetti invernali» spiega il giornalista e imprenditore lombardo che si è inventato, primo in Italia, un circuito Over 50 che tra i numerosi sponsor vanta anche alcune aziende isolane.

Sfida o scommessa, a gennaio parte il progetto, sono mesi full time, contatti frenetici con aziende, istituzioni, tecnici e allenatori, convenzioni, partnership; il progetto prende forma, si ingrossa, piace agli atleti ed ecco che, a fine estate, si materializza una squadra fortissima, sono quasi ottanta gli atleti che hanno deciso di entrare a far parte di Ski Mountain - The Master Team, la società sportiva fondata a Bergamo nel 1989, e da allora presieduta dal Presidente stintinese.

L’obiettivo dichiarato si chiama Coppa Italia, il trofeo che premia la società più forte tra le 70 che partecipano, quella che deve misurarsi in 20 gare sulle montagne di tutto il Paese, gigante, slalom e supergigante. A suo dire non è mai esistita una squadra Master dai 30 anni in su, escludendo gli atleti impegnati nelle nazionali con i Corpi Militari, così numerosa e di qualità; ci sono atleti del Team in ogni categoria, dai 30 fino agli 85 anni, sono pronte al via una dozzina di atlete con grandi ambizioni.

«E in caso di vittoria – promette Guido Vaini - brinderemo non con lo champagne ma con Vermentino e Cannonau».

