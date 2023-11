Una violenta libecciata ha divorato la spiaggia del Lido di Alghero, portando via la sabbia e depositando al suo posto un cumulo di posidonia.

Gli stabilimenti balneari hanno dovuto smantellare in fretta e furia sdraio e gli ombrelloni che erano rimasti ancora sull’arenile, anche perché fino a pochi giorni fa le temperature miti consentivano ancora di usufruire dei servizi in spiaggia.

Le onde sono arrivate a lambire le pedane e i chioschi in legno. Disagi per i gestori degli impianti che hanno dovuto mettere in sicurezza arredi e attrezzature.

Polizia locale e operai della società Alghero In House sono intervenuti per liberare la carreggiata dall’acqua e dalla sabbia. In azione anche una pala meccanica e la strada è stata chiusa al traffico.

La pioggia e il vento hanno creato grossi disagi anche in altre zone della città, ma sul lungomare Lido si sono formate enormi pozzanghere e cumuli di sabbia.

© Riproduzione riservata