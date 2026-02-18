Fratelli d’Italia Alghero interviene sul trasferimento, annunciato come temporaneo, del Serd dai locali del Distretto socio-sanitario di via degli Orti agli spazi della guardia medica dell’ospedale Marino di Alghero.

«Se lo spostamento è necessario per consentire i lavori di ristrutturazione finanziati con il Pnrr - si legge nella nota - è fondamentale che sia realmente temporaneo e accompagnato dall’individuazione di una soluzione strutturale definitiva. Il Serd è un presidio socio-sanitario delicato e la collocazione in ambito ospedaliero può essere considerata solo come soluzione emergenziale. Certamente non può diventare l’assetto definitivo».

Secondo il partito, la permanenza del servizio presso il Distretto di via degli Orti ha generato negli anni criticità e disagi, sia per gli utenti sia per i dipendenti, oltre che per gli altri servizi presenti nella struttura. Per questo Fratelli d’Italia chiede che la Regione, e in particolare il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, si faccia carico di individuare in tempi rapidi una sede adeguata e definitiva per il Serd ad Alghero, coerente con la riforma dell’assistenza territoriale e con le esigenze della comunità.





