Saranno presentati ad Alghero, giovedì 9 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 nella sala conferenze de Lo Quarter gli Atti degli Stati Generali dell’Infanzia “Contra a sa violentzia a sas feminas”, pubblicati nel settembre 2025 a conclusione dei lavori svoltisi a Sassari nell’ottobre 2024.

L’evento, promosso dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna in collaborazione con l’Associazione Rete delle Donne Alghero – APS, rappresenta il primo appuntamento pubblico di presentazione dei materiali e delle riflessioni maturate nel corso degli Stati Generali.

Interverranno Carla Puligheddu, Speranza Piredda e Patrizia Desole, con un dialogo aperto con autrici e autori moderato da Neria De Giovanni e Milena Pisano.

Gli Stati Generali dell’Infanzia nascono con l’obiettivo di promuovere una coscienza sociale diffusa e di sensibilizzare la comunità sul tema della tutela dei minori e della prevenzione della violenza di genere, in un’ottica di cambiamento dei sistemi culturali, istituzionali, educativi e giuridici. Gli Atti raccolgono contributi e proposte operative volte a offrire strumenti concreti di tipo educativo, formativo e normativo per il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.

