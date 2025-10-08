34 aziende controllate, 2 sospese, e 43.000 euro di sanzioni. È il rendiconto dei controlli compiuti nell’estate 2025 dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Sassari, in sinergia con le stazioni carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, e insieme all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La missione dei militari era quella di verificare la regolarità dei rapporti dei lavoro e la corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza. 199 le posizioni controllate, e su 34 imprese, 15 (il 34%) sono risultate irregolari. Le ispezioni hanno riguardato tutta la provincia, in particolare Sassari, Alghero, Aglientu, Badesi, Berchidda, Bonorva, Illorai, Ittireddu, Mores, Olbia, Olmedo, Ossi, Pattada, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Stintino e Valledoria.

La maggior parte delle violazioni sono state l’omessa formazione del personale dipendente, il mancato possesso dei requisiti da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il non aver nominato il medico competente e la mancata sottoposizione dei lavoratori a visita preventiva di idoneità alla mansione.

In un caso si è appurato anche la non valutazione dei rischi e, di conseguenza, la mancata adozione del Documento di Valutazione dei Rischi. Una trasgressione che ha condotto alla sospensione dell’attività imprenditoriale, come anche per un’altra azienda che aveva occupato lavoratori in nero in percentuale superiore al 10% di quelli presenti.

Sette infine le aziende in cui è stata verificata, in assenza delle necessarie autorizzazioni e violando lo statuto dei lavoratori, l’installazione di altrettanti impianti di videosorveglianza idonei ad essere utilizzati per il controllo a distanza dei dipendenti.

