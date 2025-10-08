Il proprietario del terreno al confine tra i comuni di Mores e Ozieri, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per incendio colposo.

Lunedì scorso gli agenti della polizia sono intervenuti nelle campagne di Mores, a seguito di un incendio divampato nell'agro confinante con il territorio di Ozieri.

Gli uomini della volante del Commissariato di Ozieri, giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e, in collaborazione del personale della stazione della forestale di Ozieri, hanno avviato le indagini per risalire alle origini del rogo.

Gli operatori hanno accertato che le fiamme si sono sviluppate da una porzione di un terreno privato, nel quale il proprietario, aveva poco prima iniziato l’abbruciamento – non autorizzato – di alcune stoppie, con l’intento di ripulire il suo terreno. In breve tempo, tuttavia, le fiamme si sono ampliate ed hanno iniziato a minacciare i terreni e le campagne circostanti.

Una volta spento il rogo – che ha interessato nel complesso circa quattro ettari – dai vigli del fuoco, dal Corpo Forestale e del Servizio Antincendio regionale, il proprietario del terreno è stato accompagnato in Commissariato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per incendio colposo.

