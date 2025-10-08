Ordigno bellico a pochi metri dalla riva, nella secca di Punta Spinosa, nelle acque di Castelsardo. Il ritrovamento è avvenuto durante una escursione subacquea del Mistral Diving Center che ha segnalato la presenza alla Capitaneria di porto e alla Marina Militare.

L'ordigno di trova ad una profondità di undici metri, in una delle zone dove due anni fa ne fu rinvenuto un altro.

Nelle prossime ore sono state programmati gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area, un punto individuato a circa duecento metri dalla riva.

L'ordigno dovrebbe risalire alla seconda guerra mondiale, quando in quello specchio acqueo esisteva una postazione antiaerea, con una piccola struttura per le munizioni.

La Marina Millitare, che arriva dalla base de La Maddalena, in questi casi interviene con un un nucleo di sminatori che procede a far brillare l'ordigno bellico, dopo aver interdetto l'area alla navigazione e alle immersioni, fino al termine dell'operazione.

