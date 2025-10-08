Al via i lavori per l’adeguamento del mercato del primo pescato della Banchina Millelire ad Alghero. Opere di adattamento dell’impiantistica, manutenzione serramenti, realizzazione di un nuovo impianto di luci di emergenza all’interno del locale principale, sostituzione delle porte di uscita di sicurezza danneggiate, realizzazione di un locale tecnico per il posizionamento del generatore elettrico, il tutto finalizzato alla messa in sicurezza della struttura e della prevenzione incendi. Le opere iniziate lunedì, per le quali sono stati investiti 125 mila euro, andranno avanti per circa un mese.

I pescatori hanno dovuto abbandonare le postazioni di vendita ma, nel corso di un incontro avvenuto ieri con l'assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras e con il presidente della Commissione V Christian Mulas, si è già discusso di alcune soluzioni temporanee.

Intanto, in accordo con la piccola marineria, i lavori inizialmente previsti per il mese di luglio sono stati posticipati ad inizio ottobre, proprio per non interferire con la stagione di pesca estiva. In questi giorni sono arrivare le richieste da parte degli operatori per l’individuazione di soluzioni in grado di non fare perdere loro giornate lavorative di vendita.

«Da parte nostra - hanno detto l’assessora Piras e il presidente Mulas – c’è tutta la volontà di andare incontro alle esigenze dei pescatori e l’impegno a trovare la migliore delle sistemazioni nella sede temporanea. Gli uffici – spiegano - si stanno impegnando in tal senso».

