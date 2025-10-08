Il Consiglio comunale di Castelsardo ha approvato all'unanimità la mozione presentata dalla maggioranza per il riconoscimento dello Stato della Palestina e l’impegno del Comune per la pace e la giustizia in Medio Oriente.

Una mozione che condanna gli atti di genocidio contro il popolo palestinese e il gesto terroristico di Hamas del 7 ottobre.

«Questo voto, promosso dal nostro gruppo, "Ripartiamo Insieme", riflette il costante impegno della maggioranza per i principi di pace e solidarietà. Tali principi sono al centro di diverse iniziative concrete, volte a sensibilizzare le coscienze sull'importanza della pace. Tra queste: il progetto del Centro Nemo dove l'albero donato dal Sindaco di Betlemme si è unito a un messaggio di pace universale creato dai nostri bambini», ha dichiarato la sindaca Maria Lucia Tirotto.

Si tratta della raccolta fondi organizzata in collaborazione con Emergency questa estate; e, infine, la suggestiva proiezione luminosa al porto che accoglie chi arriva a Castelsardo con un forte messaggio di pace. «Sono convinta che in politica si debbano scegliere le "battaglie" giuste da combattere - ha aggiunto il primo cittadino – Per questo ringrazio tutti quei Consiglieri Comunali che con grande senso di responsabilità e rispetto per la dignità umana hanno colto in toto lo spirito e l’obiettivo della mozione».

© Riproduzione riservata