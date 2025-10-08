Si stanno completando gli ultimi interventi nel cantiere che sta interessando il tratto di acquedotto Bidighinzu, in territorio di Banari, dove si è verificata un’improvvisa rottura nei giorni scorsi. I centri interessati sono Ittiri, Uri, Ossi, Tissi, Muros, Osilo, Sennori, Usini, Sorso, Olmedo e le frazioni di Alghero Rudas, Monte Calvia, Sorigheddu e Carrabuffas.

Ieri notte i tecnici di Abbanoa hanno utilizzato una speciale resina all’interno della tubatura. Stamattina è stato effettuato un secondo strato entro la fine della mattina si procederà con la piombatura e sigillatura della condotta all’esterno. Nel primo pomeriggio, tra le 14 e le 15, inizieranno le manovre graduali di riapertura, come stimato ieri.

A seguito del riempimento delle condotte e dei serbatoi al servizio dei centri interessati, si stima di poter portare a regime l’erogazione all’utenza entro le 20. È stato attivato un canale di comunicazione diretto con i sindaci dei Comuni interessati.

