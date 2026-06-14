È finito in manette con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violazione di domicilio aggravata. L’episodio è successo ad Alghero, nella tarda serata di giovedì scorso, e ha visto l’intervento dei carabinieri giunti sul posto a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza 112.

L’uomo, in forte stato di alterazione, stava tentando di forzare la porta di un’abitazione, nel centro cittadino. I militari, lo hanno sorpreso mentre, dopo aver scavalcato la recinzione del giardino della casa, aveva danneggiato alcuni oggetti e le piante, tentando di forzare la porta dell’abitazione dei genitori che, terrorizzati, si erano rifugiati dentro casa per paura di essere aggrediti dal figlio.

L’uomo è stato bloccato e condotto in caserma, dove è stato accertato che su di lui gravavano dei precedenti penali: in passato si era reso responsabile di violenti episodi ai danni dei genitori. In attesa della convalida dell'arresto, a carico dell'uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento ai propri genitori a una distanza minima di almeno 500 metri.

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