“Costruire la città di domani” è il titolo dell’incontro promosso da Europa Verde Sardegna per fare il punto sullo stato dei lavori pubblici ad Alghero. Un momento di confronto aperto alla cittadinanza su infrastrutture, manutenzioni e decoro urbano, temi centrali per il presente e il futuro della città. Protagonista del dibattito sarà il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro, che illustrerà interventi in corso e prospettive. A moderare l’incontro il consigliere comunale Giampietro Moro. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo alle 18.30 nella sede di Europa Verde, in via Pascoli 16/A.

«La partecipazione è sempre stata al centro della nostra azione amministrativa e politica - spiegano da Europa Verde - ed è con questo spirito che intendiamo promuovere tutte le iniziative del partito. Con il 25 marzo inauguriamo una stagione di incontri per portare all’attenzione pubblica il lavoro dei singoli assessorati, riducendo il distacco tra cittadini e istituzioni e creando momenti di confronto reali».

L’obiettivo è costruire un dialogo costante. «Una volta al mese ogni assessore potrà rendicontare pubblicamente la propria attività». Non solo. «Ogni venerdì, dalle 18.30 alle 20.30, la sede di via Pascoli sarà aperta per accogliere i cittadini che vogliono incontrare consiglieri e amministratori. La sede è inoltre a disposizione delle associazioni cittadine che necessitano di spazi». Un percorso che punta a riavvicinare concretamente la politica alla comunità, rimettendo il partito al servizio dei cittadini.





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