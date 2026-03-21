Degrado e rischi per la sicurezza a Villa Maria Pia, sede temporanea del Consiglio comunale di Alghero. A denunciarlo è il gruppo consiliare di Forza Italia, che segnala la presenza, sul lato destro dell’edificio, di «una buca profonda e pericolosa, priva di segnalazioni, con potenziali pericoli per cittadini e automobilisti».

Nell’area, inoltre, sarebbe presente «una discarica abusiva con rifiuti accumulati senza controllo», che aggrava il quadro complessivo. «È un paradosso inaccettabile - attaccano i consiglieri - che proprio la sede del Consiglio comunale sia circondata da degrado e pericoli».

Forza Italia chiede interventi immediati: messa in sicurezza della buca, bonifica dell’area e accertamento delle responsabilità. «Il tempo delle giustificazioni è finito, l’Amministrazione intervenga subito», chiude la nota.

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