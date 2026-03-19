Si terrà mercoledì 25 marzo alle 10, nella sala del sindaco Cacciotto in Piazza Porta Terra, ad Alghero, la conferenza stampa di presentazione del Correllengua Agermanat. L’appuntamento sarà anche l’occasione per svelare il programma dell’edizione 2026 della Festa de Sant Joan de la Porta Llatina, tra gli eventi più identitari per la comunità algherese.

Il Correllengua Agermanat è un’iniziativa culturale senza scopo di lucro che unisce simbolicamente i territori di lingua catalana. La manifestazione partirà il 19 aprile da Prada, nella Catalogna del Nord, e attraverserà la Catalogna, il Paese Valenciano e le Isole Baleari, portando con sé la “fiamma della lingua catalana” fino ad arrivare ad Alghero il 5 maggio. Non si tratta di una gara, ma di una corsa simbolica che promuove l’uso della lingua e rafforza il legame tra i popoli catalanofoni.

Durante l’incontro verranno illustrati nel dettaglio anche gli appuntamenti legati alla Festa de Sant Joan de la Porta Llatina, antica celebrazione radicata nella storia cittadina. La ricorrenza, documentata per secoli e interrotta nel 1848, rievoca la vittoria degli algheresi contro le truppe del visconte di Narbona nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1412. Dal 2022, grazie all’impegno dell’Obra Cultural de l’Alguer e della Plataforma per la Llengua, la festa è stata recuperata e rilanciata come momento centrale di valorizzazione dell’identità, della lingua e della memoria storica di Alghero.

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