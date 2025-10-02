Dal 3 al 5 ottobre 2025 il centro storico di Alghero si animerà con la creatività e i colori dei mattoncini più famosi al mondo grazie all’iniziativa Alghero Bricks in Town, un grande evento organizzato dal Ccn Al Centro Storico dedicato a famiglie, bambini, turisti e appassionati di mattoncini e costruzioni Lego.

Per tre giorni le torri storiche, piazze, strade e vetrine dei negozi di Alghero diventeranno il palcoscenico di un viaggio originale, dove la tradizione incontra la fantasia. Il centro sarà arricchito dalle esposizioni dedicate a monumenti italiani e sardi - curate da Maurizio Lampis del Museo del Mattoncino KaralisBrick - installazioni e attività interattive pensate per coinvolgere visitatori di ogni età, offrendo tanti motivi in più per passeggiare tra le vie della città vecchia e riscoprirla con occhi nuovi.

Il cuore pulsante dell’iniziativa saranno le mostre tematiche, curate da Maurizio Lampis dell’associazione Karalis Bricks e dedicate ai monumenti italiani e sardi, riprodotti con i mattoncini. La mostra dedicata ai Monumenti Italiani, dal Colosseo al Duomo di Milano sino alla Torre di Pisa, sarà esposta nella Torre di Sulis.

Le opere che riproducono monumenti e luoghi di Sardegna saranno invece esposte nelle vetrine di una selezione di attività del Ccn Al centro storico, distribuite lungo le vie della città vecchia: entrambe le mostre saranno visitabili dal venerdì alla domenica. Accanto alle esposizioni spazio a tante altre iniziative importanti, come il Contest Creativo dedicato ad Alghero: tutti gli appassionati potranno proporre una propria creazione in mattoncini dedicata alla città e territorio di Alghero.

Le proposte verranno esposte in uno degli Atelier della Fondazione Alghero, in via Carlo Alberto, e le più belle vinceranno un premio speciale. Spazio anche per chi vuole esporre un proprio set.

