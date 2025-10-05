Incidente mortale sulla 127 bis all’altezza della discoteca “Il Ruscello” ad Alghero.

La vittima è una donna e si registrano anche tre feriti: l’auto sulla quale viaggiavano i quattro sarebbe uscita di strada, ribaltandosi fuori dalla carreggiata. Nessun altro veicolo coinvolto.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

