l’incidente
05 ottobre 2025 alle 16:54aggiornato il 05 ottobre 2025 alle 16:57
Alghero, auto esce di strada: morta una donna, tre persone feriteLa tragedia sulla 127 bis. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine
Incidente mortale sulla 127 bis all’altezza della discoteca “Il Ruscello” ad Alghero.
La vittima è una donna e si registrano anche tre feriti: l’auto sulla quale viaggiavano i quattro sarebbe uscita di strada, ribaltandosi fuori dalla carreggiata. Nessun altro veicolo coinvolto.
Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
