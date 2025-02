Un accordo di collaborazione tra il Comune di Alghero l’Aci verrà sottoscritto nei prossimi giorni per individuare nuove soluzioni e tecnologie tese a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali urbane. «L’accordo - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - prevederà al suo interno la realizzazione di attività educative e didattiche finalizzate a sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale, e, parallelamente, la realizzazione di interventi sperimentali per la messa in sicurezza di alcuni dei punti più critici della rete urbana cittadina».

Il Lungomare Barcellona, ad esempio, è già zona 30km/h da tempo, ma è evidente quanto questa misura non basti da sola a ridurre il rischio a cui sono esposte le persone, ed in particolare quelle più fragili. Si parte da un dato significativo: sono oltre 330 gli incidenti che la polizia locale ha rilevato lo scorso anno in città, con dati in crescita di oltre il 40% in più rispetto agli anni scorsi.

«Il tema della sicurezza stradale è al centro delle nostre politiche – spiega l’assessore con delega alla Mobilità Roberto Corbia - e su questo fronte ci stiamo impegnando insieme ad Aci con la firma di un protocollo di intesa che contiamo di estendere anche alla Regione Sardegna. Questo tema sarà peraltro oggetto di un tavolo di discussione con il Prefetto la prossima settimana».

Giulio Pes, presidente di Automobile Club Sassari, ritiene di fondamentale importanza questa collaborazione. «Aci continua il suo percorso di collaborazione con le istituzioni e con il Comune di Alghero intendiamo mettere in campo tutte le nostra professionalità tecniche per sperimentare nuove e innovative tecnologie per ridurre gli incidenti».

