Spazi deserti e inutilizzati potrebbero avere a Sassari una seconda vita. Come l’edificio scolastico di piazza Sacro Cuore, nel quartiere di Monte Rosello che, a lato della Primaria, rappresenta da tempo un monumento al degrado, tra finestre rotte e vandalismi.

Negli ultimi tempi è però oggetto di indagini strutturali, da parte del Comune, con cui Palazzo Ducale vuole candidarsi, in Regione, al fondo di rotazione per la progettazione. L’importo dell’intervento è di oltre 87mila euro e mira in futuro a ridare vita alla struttura.

Intanto, sempre nel quartiere, ma nella parte alta, si è sbloccata la situazione che, da circa un decennio, riguardava un’area vicino alla scuola di via Ogliastra. Scenario di una discarica, anche di apparecchiature elettroniche, lì dove, a suo tempo, si ricoveravano le attrezzature del cantiere di un’azienda poi fallita. A breve verrà quindi ripulito tutto mentre, notizia di pochi giorni fa, la giunta ha dato via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per una palestra nella stessa scuola.

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