Aeroporti sardi, allarme per Alghero. Lubrano e Tedde: «Non diventi uno scalo di servizio»L’ex primo cittadino e Forza Italia chiedono garanzie su traffico, investimenti, rotte e governance
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Si accende il dibattito sulla futura holding aeroportuale sarda. A esprimere preoccupazione sul ruolo di Alghero sono l’ex sindaco Stefano Lubrano e il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. «Così Alghero rischia di perdere il suo ruolo strategico – avverte Lubrano – si parla di integrazione, ma senza un piano chiaro. Il rischio è un aeroporto relegato a traffico stagionale, da porta d’oro del turismo a porta di servizio», incalza l'albergatore.
Sulla stessa linea Forza Italia con Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini. «Lo scalo Riviera del Corallo non può essere il vaso di coccio tra vasi di ferro», scrivono gli azzurri chiedendo garanzie concrete su traffico, investimenti, rotte e governance, sottolineando che «non può esserci integrazione se comporta una marginalizzazione di Alghero».
Nel mirino anche il silenzio delle istituzioni: «Serve una posizione chiara e unitaria del territorio perché Alghero – avvertono – non può diventare il punto debole del sistema».