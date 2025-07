Via da ieri, domenica 6 luglio, al nuovo collegamento aereo, operato da Volotea, tra Alghero e Firenze. Il servizio due volte a settimana, ogni mercoledì e domenica, per un totale di oltre 5.000 posti in vendita.

«Pensata per sostenere il turismo incoming verso il Nord Sardegna – precisa la compagnia in una nota – questa rotta rappresenta un’opportunità concreta per i viaggiatori in cerca di una meta estiva all’insegna del mare, della natura e della cultura. Allo stesso tempo, il collegamento amplia le possibilità di viaggio per i passeggeri in partenza da Alghero, con accesso diretto a una delle città d’arte più amate d’Italia».

«Siamo felici di inaugurare anche il collegamento tra Alghero e Firenze, una rotta che consolida il nostro piano di sviluppo sullo scalo e ci permette di ampliare ulteriormente l’offerta domestica dalla Sardegna» ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

Per il 2025, Volotea opera dall’aeroporto di Alghero 5 collegamenti: 3 verso l’Italia (Firenze – novità 2025, Torino e Verona) e 2 verso la Francia (Parigi Orly e Bordeaux– entrambe novità 2025).

(Unioneonline)

