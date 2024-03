Si chiama “Adotta un cane” la campagna per l’adozione dei cani ospiti nel canile convenzionato con il Comune di Tissi che darà diritto al futuro proprietario di godere di un contributo di 500 euro. Dopo l'approvazione del regolamento riguardante il benessere dell'animale, l’amministrazione comunale pensa ad incentivare l’adozione dei cani ricoverati nei canili convenzionati.

Un’iniziativa importante considerando che i costi di gestione per il mantenimento degli amici a 4 zampe nei canili è onerosa per le casse comunali. «Ci sono tanti cani che possono trovare alternative diverse da quelle dei box in un canile – spiega il sindaco Gian Maria Budroni -. Una struttura certamente adatta all’accoglienza dei randagi ma che non può restituire all’animale la stessa attenzione che può trovare all'interno di una famiglia. L’adozione di un cane è un atto responsabile oltre che un gesto d’amore. I cani hanno bisogno di una casa in cui stare, di "amici" che se ne prendano cura».

Il Comune per ciascuno ha predisposto una scheda anagrafica completa di fotografia, consultabile sul sito istituzionale. «Per un ente come il nostro, - aggiunge il sindaco - i cani ricoverati in canile rappresentano una spesa non indifferente, nello specifico si tratta di circa un migliaio di euro all’anno per ogni cane che il Comune attualmente affronta per ventidue esemplari, ma soprattutto non possiamo accettare passivamente che questi animali privi di colpa vengano rinchiusi per il resto della vita senza che nessuno provi a dar loro una speranza». Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli disponibili sul sito Comune di Tissi nella sezione "Adotta un cane" all’indirizzo poliziamunicipale@comune.tissi.ss.it (corredata da modulo, copia di documento di identità e codice fiscale).

