È Emanuele Iddas il vincitore della terza edizione del Premio Speciale Tore Chessa, il riconoscimento dedicato alla memoria di Salvatore Chessa, apprezzato chef algherese, assegnato nell'ambito della manifestazione “A Tutto Gusto”, che a fine ottobre ha animato il mercato civico di Alghero con quattro giornate all'insegna della gastronomia, della convivialità e della solidarietà.

A conquistare il primo posto sono stati i suoi “Culurgiones del Logudoro all'Ogliastra”, una rivisitazione della tradizione culinaria sarda che unisce pecorino, agnello, zafferano e oliva confetto. Una creazione ispirata all'agnello con le olive, piatto della cucina familiare isolana, reinterpretato attraverso tecniche contemporanee e contaminazioni tra le diverse identità gastronomiche della Sardegna. Secondo posto per Emanuele Pittalis con “Mare d'oro di Sardegna”, proposta che valorizza finocchietto e zafferano, con decorazioni ispirate al corallo di Alghero. Sul terzo gradino del podio Thierno Khole, autore de “L'essenza del pomodoro”, una rilettura moderna di uno degli ingredienti simbolo della cucina italiana. Tre interpretazioni differenti, accomunate dalla ricerca di un equilibrio tra innovazione e tradizione, nello spirito del premio intitolato a Tore Chessa, nato per ricordare la figura dello chef algherese e valorizzare il talento e la creatività in cucina.

La cerimonia di premiazione si è svolta durante la cena di gala a Villa Loreto, appuntamento conclusivo della manifestazione. Organizzato dall'Associazione Cuochi Provincia di Sassari, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi nell'ambito del progetto “Terra d'Amare”, l'evento ha coinvolto chef, professionisti della ristorazione, studenti degli istituti alberghieri e appassionati, trasformando il mercato civico in un luogo di incontro e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. Tra gli appuntamenti più apprezzati, la partecipazione del maestro panificatore catalano Josep Pascual, protagonista dell'incontro “Il pane creativo e innovativo”. Una dimostrazione dedicata alle nuove frontiere della panificazione, che ha offerto soprattutto agli studenti degli istituti alberghieri un'occasione di formazione e confronto con un professionista di livello internazionale.

Grande partecipazione anche per il pranzo catalano della domenica, con la paella al centro di un appuntamento dedicato ai legami storici e culturali tra Alghero e la Catalogna. Non sono mancati spettacoli folkloristici, musica, intrattenimento e attività per i bambini, che hanno accompagnato le iniziative gastronomiche coinvolgendo famiglie, cittadini e visitatori. A caratterizzare l'intera manifestazione è stata soprattutto la finalità benefica a sostegno dell'Associazione Mondo X Sardegna di Padre Salvatore Morittu, realtà impegnata da anni nell'accoglienza e nel sostegno delle persone in difficoltà. Un'iniziativa che ha unito il piacere della buona tavola a un messaggio di solidarietà, mettendo la cucina al servizio della comunità. “A Tutto Gusto” si è concluso dopo quattro giornate di appuntamenti rese possibili grazie all'impegno dell'Associazione Cuochi Provincia di Sassari e alla collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, la Regione Sardegna, Confcommercio Nord Sardegna, Camera di Commercio Nord Sardegna, Fondazione Alghero e Coldiretti Nord Sardegna.

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